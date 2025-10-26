На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Харрис допустила свое участие в выборах президента США в 2028 году

Харрис: я не закончила с политикой и могу вновь баллотироваться в президенты
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Бывший вице-президент США Камала Харрис заявила, что может снова баллотироваться на пост главы государства. Об этом она рассказала в интервью BBC.

«Я еще не закончила. Всю свою карьеру я посвятила служению обществу, и это у меня в крови», — сказала Харрис.

Она добавила, что не собирается «прислушиваться к опросам», которые свидетельствуют о ее низких шансах на победу на следующих президентских выборах США.

В своей книге «107 дней» Харрис откровенно рассказала о причинах своего поражения на выборах, а также об обиде на бывшего президента страны Джо Байдена. По мнению политика, причина ее поражения заключается, в том числе в бойкоте со стороны Байдена и его окружения — как после снятия с предвыборной гонки, так и на протяжении всего того времени, что она была вице-президентом.

До этого бывшая вице-президент и экс-кандидат от Демократической партии на пост главы США в интервью MSNBC назвала Трампа «тираном». По словам Харрис, поведение действующего лидера на посту президента США больше похоже на тиранию, нежели на поведение избранного должностного лица.

Ранее полиция Лос-Анджелеса прекратила обеспечивать безопасность Камалы Харрис.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами