Харрис допустила свое участие в выборах президента США в 2028 году

Харрис: я не закончила с политикой и могу вновь баллотироваться в президенты

Бывший вице-президент США Камала Харрис заявила, что может снова баллотироваться на пост главы государства. Об этом она рассказала в интервью BBC.

«Я еще не закончила. Всю свою карьеру я посвятила служению обществу, и это у меня в крови», — сказала Харрис.

Она добавила, что не собирается «прислушиваться к опросам», которые свидетельствуют о ее низких шансах на победу на следующих президентских выборах США.

В своей книге «107 дней» Харрис откровенно рассказала о причинах своего поражения на выборах, а также об обиде на бывшего президента страны Джо Байдена. По мнению политика, причина ее поражения заключается, в том числе в бойкоте со стороны Байдена и его окружения — как после снятия с предвыборной гонки, так и на протяжении всего того времени, что она была вице-президентом.

До этого бывшая вице-президент и экс-кандидат от Демократической партии на пост главы США в интервью MSNBC назвала Трампа «тираном». По словам Харрис, поведение действующего лидера на посту президента США больше похоже на тиранию, нежели на поведение избранного должностного лица.

Ранее полиция Лос-Анджелеса прекратила обеспечивать безопасность Камалы Харрис.