Харрис оценила политику Трампа: «Имеем дело с тираном»

Бывшая вице-президент и экс-кандидат от Демократической партии на пост главы США Камала Харрис в интервью MSNBC назвала Дональда Трампа «тираном».

По словам Харрис, поведение Трампа на посту президента США больше похоже на поведение «тирана», чем на поведение избранного должностного лица.

«Демократия поддерживает капитализм. Капитализм процветает в демократии. А сейчас мы имеем дело с <...> тираном. Раньше мы сравнивали силу нашей демократии с коммунистическими диктаторами. Именно с этим мы сейчас и сталкиваемся при Дональде Трампе», — отметила Харрис.

Она также подчеркнула, что разочарована «капитуляцией» крупного американского бизнеса перед Трампом. Харрис уточнила, что в течение многих лет тесно сотрудничала с частным сектором и всегда верила, что в критических ситуациях эти «титаны промышленности» станут защитой американской демократии и поддержат демократические институты, но они сохраняют молчание.

8 сентября газета Los Angeles Times писала, что полиция Лос-Анджелеса прекратила обеспечивать безопасность Харрис.

Безопасность Харрис обеспечивала Секретная служба США. По данным издания, с силовых служб сняли данные обязанности после критики договоренности.

Ранее Трамп заявил, что «все хотят», чтобы он пошел на третий срок.