На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Харрис оценила политику Трампа: «Имеем дело с тираном»

Харрис назвала Трампа «тираном»
true
true
true
close
Brian Snyder/Reuters

Бывшая вице-президент и экс-кандидат от Демократической партии на пост главы США Камала Харрис в интервью MSNBC назвала Дональда Трампа «тираном».

По словам Харрис, поведение Трампа на посту президента США больше похоже на поведение «тирана», чем на поведение избранного должностного лица.

«Демократия поддерживает капитализм. Капитализм процветает в демократии. А сейчас мы имеем дело с <...> тираном. Раньше мы сравнивали силу нашей демократии с коммунистическими диктаторами. Именно с этим мы сейчас и сталкиваемся при Дональде Трампе», — отметила Харрис.

Она также подчеркнула, что разочарована «капитуляцией» крупного американского бизнеса перед Трампом. Харрис уточнила, что в течение многих лет тесно сотрудничала с частным сектором и всегда верила, что в критических ситуациях эти «титаны промышленности» станут защитой американской демократии и поддержат демократические институты, но они сохраняют молчание.

8 сентября газета Los Angeles Times писала, что полиция Лос-Анджелеса прекратила обеспечивать безопасность Харрис.

Безопасность Харрис обеспечивала Секретная служба США. По данным издания, с силовых служб сняли данные обязанности после критики договоренности.

Ранее Трамп заявил, что «все хотят», чтобы он пошел на третий срок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами