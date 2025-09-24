Камала Харрис рассказала об обиде на Байдена

Камала Харрис в своей новой книге рассказала об обиде на Байдена и его команду

Бывшая вице-президент и экс-кандидат в президенты США Камала Харрис в своей книге «107 дней» она откровенно рассказала о причинах своего поражения на выборах, а также об обиде на бывшего президента страны Джо Байдена. Отрывки из ее книги приводит РБК.

По мнению политика, причина ее поражения заключается в том числе в бойкоте со стороны Байдена и его окружения — как после снятия с предвыборной гонки, так и на протяжении всего того времени, что она была его вице-президентом.

Харрис считает, что ее часто пытались отодвинуть на второй план.

«Никто из них не понимал, что если я преуспеваю, то и он (Байден — прим. ред.) преуспевает. Учитывая опасения по поводу его возраста, мой заметный успех в качестве вице-президента был жизненно важен», — написала экс-вице-президент.

По словам Харрис, ее успех послужил бы свидетельством того, что Байден принял правильное решение, выбрав ее, и подтверждением того, что, если что-то случится, Соединенные Штаты будут в надежных руках. Политик отметила, что ее успех был важен для Байдена, но его команда этого не поняла.

Кроме того, Харрис называет главной стратегической ошибкой Демократической партии решение оставить вопрос переизбрания Байдена на усмотрение его семьи, хотя тот еще на выборах 2020 года пообещал сторонникам, что не планирует баллотироваться на второй срок.

