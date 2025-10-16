Посольство Китая в США отреагировало на призыв Трампа по отказу от нефти из РФ

Пекин отвергает давление и принуждение, а также выступает за уважительное отношение к сотрудничеству с Москвой. Об этом в комментарии РИА Новости заявил представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил ему о готовности прекратить закупки российской нефти. Трамп добавил, что теперь он должен добиться того, чтобы то же самое сделал Китай.

«Китай твердо отвергает любые незаконные односторонние санкции, расширение юрисдикции и любые формы принуждения и давления», — заявил Лю Пэнъюй.

Пресс-секретарь добавил, что взаимодействие внутри мирового сообщества в рамках правовых норм разумно и легитимно, поскольку оно не вредит интересам третьих сторон.

Представитель Китая отметил, что Пекин готов к торговой войне с США, но все еще остается открытым к переговорам.

В конце сентября американский лидер в ходе выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Индия и Китай являются «основными спонсорами» конфликта на Украине, так как они продолжают покупать российскую нефть.

Ранее Лавров назвал истинную причину принуждения США Индии отказаться от российской нефти.