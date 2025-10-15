На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что Моди обещал ему не покупать нефть у России

Трамп утверждает, что Моди заверил его в намерении прекратить покупать нефть в РФ
true
true
true
close
Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп утверждает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил ему о готовности прекратить закупки российской нефти. Запись выступления в Белом доме опубликовал портал C-Span.

По его словам, если Индия не приобретает нефть у России, то дело сильно упрощается.

Трамп добавил, что теперь он должен добиться того, чтобы то же самое сделал Китай.

Президент США также выразил надежду на то, что президент РФ Владимир Путин пойдет на урегулирование конфликта с Украиной.

23 сентября Трамп в ходе выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Индия и Китай являются «основными спонсорами» конфликта на Украине, так как они продолжают покупать российскую нефть.

27 августа начали действовать 50%-ные пошлины, введенные администрацией Трампа в отношении Индии за отказ прекратить закупки российской нефти. По данным газеты The Guardian, пошлины будут действовать в отношении таких товаров, как одежда, текстиль, драгоценные камни, обувь, мебель и других.

Ранее Лавров назвал истинную причину принуждения США Индии отказаться от российской нефти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами