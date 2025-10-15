Трамп заявил, что Моди обещал ему не покупать нефть у России

Трамп утверждает, что Моди заверил его в намерении прекратить покупать нефть в РФ

Президент США Дональд Трамп утверждает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил ему о готовности прекратить закупки российской нефти. Запись выступления в Белом доме опубликовал портал C-Span.

По его словам, если Индия не приобретает нефть у России, то дело сильно упрощается.

Трамп добавил, что теперь он должен добиться того, чтобы то же самое сделал Китай.

Президент США также выразил надежду на то, что президент РФ Владимир Путин пойдет на урегулирование конфликта с Украиной.

23 сентября Трамп в ходе выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Индия и Китай являются «основными спонсорами» конфликта на Украине, так как они продолжают покупать российскую нефть.

27 августа начали действовать 50%-ные пошлины, введенные администрацией Трампа в отношении Индии за отказ прекратить закупки российской нефти. По данным газеты The Guardian, пошлины будут действовать в отношении таких товаров, как одежда, текстиль, драгоценные камни, обувь, мебель и других.

Ранее Лавров назвал истинную причину принуждения США Индии отказаться от российской нефти.