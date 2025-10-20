На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США могут прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай

Трамп заявил, что США могут прекратить поставки запчастей для самолетов в КНР
true
true
true
close
Leah Millis/Reuters

США могут прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай на фоне торгового конфликта между двумя странами. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По словам главы Белого дома, Пекин направил в адрес Вашингтона угрозу, связанную с редкоземельными элементами. При этом Трамп пригрозил Китаю пошлинами.

«Но я также мог бы угрожать многими другими вещами, например, самолетами. Вы знаете про самолеты, потому что они не могут достать запчасти для своих самолетов», — заявил американский лидер.

Он добавил, что это США строят их для КНР и делают «отличную работу». В основном речь идет о самолетах Boeing, уточнил Трамп, и Соединенные Штаты могли бы прекратить поставки запчастей.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что рассчитывает на заключение справедливого торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. По его словам, такая сделка может быть выгодна обеим странам.

11 октября Трамп объявил, что вводит с 1 ноября 100%-ные пошлины на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог оценил ультиматум Трампа Колумбии.

