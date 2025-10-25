На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ обвинили Евросоюз в срыве прямых контактов России и США

Посол Мирошник: ЕС делает все для срыва прямых контактов России и США по Украине
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Европейский союз делает все возможное, чтобы не допустить прямых контактов России и США по урегулированию ситуации на Украине, стремясь вернуть Белый дом на курс предыдущей администрации Джо Байдена. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Европейские страны, к сожалению, заняли позицию ястребов. Они используют практически любой инструментарий, чтобы не допустить прямых двусторонних контактов между Россией и Украиной, между Москвой и Вашингтоном, именно для урегулирования вопросов конфронтации», — отметил Мирошник.

Он напомнил, что США «больше трех лет» тянули «паровоз антироссийской деятельности и военной напряженности». Сейчас Евросоюз стремится вернуть администрацию Дональда Трампа на те же рельсы, указал посол.

Мирошник отметил, что Европа хочет вернуть Соединенные Штаты к финансированию и снабжению Украины.

До этого политолог Константин Блохин заявил, что глобалисты и европейские бюрократы остаются главными противниками переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее в Британии заявили, что новые санкции не изменят позиции Путина по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами