Глобалисты и европейские бюрократы остаются главными противниками переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом aif.ru заявил политолог Константин Блохин.

«Сорвать переговоры стремятся две группы. Первая группа — евробюрократы, которые делают это пока информационно, но потом постараются сделать это и физически», — подчеркнул он.

Блохин пояснил, что в ЕС могут помешать пролету самолета Путина в Венгрию, как это уже обещал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Вторая группа — западные глобалисты, которые с помощью своих СМИ — американских и европейских — формируют негативный контекст встречи Путина и Трампа», — пояснил эксперт.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о готовности Варшавы посадить самолет с российским лидером Владимиром Путиным, если тот будет пересекать воздушное пространство страны. Российский МИД подчеркнул, что поляки теперь «сами готовы совершать террористические акты». Эксперты предупреждают, что страны Евросоюза могут готовить провокации, чтобы сорвать переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

