На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили, что новые санкции не изменят позиции Путина по Украине

Sky News: новые санкции не повлияют на позицию Путина по Украине
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Санкции США против российских нефтяных компаний и очередные рестрикции Европы не повлияют на позицию президента Владимира Путина по Украине. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на аналитиков.

Собеседники призвали «не преувеличивать значение всего этого». По мнению экспертов, «одни только санкции» не заставят президента России Владимира Путина пересмотреть свою позицию.

«Поэтому Украина должна получить больше оружия, Украина должна получить больше поддержки и Украина должна получить больше гарантий», — говорится в тексте.

До этого Владимир Путин подчеркнул, что Москва рассматривает санкции Вашингтона как «недружественный акт», который «наносит ущерб российско-американским отношениям». По его словам, новые рестрикции «носят серьезный характер и могут иметь определенные последствия». Он отметил, что антироссийские санкции США представляют собой «попытку оказать давление на Россию».

Ранее Трамп назвал «очень сильными» санкции, введенные им против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами