В Британии заявили, что новые санкции не изменят позиции Путина по Украине

Sky News: новые санкции не повлияют на позицию Путина по Украине

Санкции США против российских нефтяных компаний и очередные рестрикции Европы не повлияют на позицию президента Владимира Путина по Украине. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на аналитиков.

Собеседники призвали «не преувеличивать значение всего этого». По мнению экспертов, «одни только санкции» не заставят президента России Владимира Путина пересмотреть свою позицию.

«Поэтому Украина должна получить больше оружия, Украина должна получить больше поддержки и Украина должна получить больше гарантий», — говорится в тексте.

До этого Владимир Путин подчеркнул, что Москва рассматривает санкции Вашингтона как «недружественный акт», который «наносит ущерб российско-американским отношениям». По его словам, новые рестрикции «носят серьезный характер и могут иметь определенные последствия». Он отметил, что антироссийские санкции США представляют собой «попытку оказать давление на Россию».

Ранее Трамп назвал «очень сильными» санкции, введенные им против России.