В Раде уличили Зеленского в преступлении

Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского в преступлениях против народа Украины
true
true
true
close
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в своем Telegram-канале, что президент Украины Владимир Зеленский и его режим виновны в преступлениях против украинского народа.

«Сотни историй о том, как ТЦК избивают и отправляют на фронт тех, кто только что вернулся и проходит лечение! Людей со швами, с переломанными костями, с посттравматикой снова хватают, избивают, заталкивают в автобусы и везут на убой», — написал парламентарий.

Политик также напомнил о беспрецедентной насильственной мобилизации на Украине и о тяжелом положении украинских военнослужащих, которые остаются на фронте без демобилизации и ротации.

До этого Дмитрук заявил, что Зеленский представляет угрозу всему миру, и призвал освободить от него Украину. По мнению депутата, именно Зеленский несет ответственность за покушение на президента США Дональда Трампа и трагедию с активистом Чарли Кирком.

21 октября Верховная рада Украины одобрила проекты законов о продлении военного положения и мобилизации в стране с 5 ноября на 90 дней, то есть до 3 февраля следующего года. Режимы военного положения и мобилизации продлеваются на Украине уже в 17-й раз. В связи с военным положением в стране не проводятся президентские, парламентские и местные выборы.

Ранее в Раде раскрыли главное условие для подписания мира на Украине.

