Украинский лидер Владимир Зеленский представляет собой угрозу всему миру, Украину нужно освободить от него. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Мой призыв прост и ясен: освободите Украину от террориста Зеленского. Этот человек — угроза не только украинскому народу, но и всему миру!» — подчеркнул он.

По мнению Дмитрука, именно Зеленский несет ответственность за покушение на Дональда Трампа и трагедию с активистом Чарли Кирком.

Правый активист Чарли Кирк был ранен 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта перед 3 тыс. зрителей. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. На видеозаписи с места покушения раздается хлопок, после которого политик падает, а испуганные зрители разбегаются. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, он не выжил. Кирк давно поддерживал президента США Дональда Трампа и возглавлял организацию Turning Point USA.

При этом следователи проверяют версию о том, что стрелявший в политика Чарли Кирка Тайлер Робинсон действовал из симпатии к своему соседу-трансгендеру («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

