В МИД России назвали условие для диалога с Японией

Руденко: РФ готова к диалогу с Японией, если она отойдет от деструктивного курса
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил в разговоре с газетой «Известия», что РФ готова обсуждать с Японией все насущные вопросы, если Токио отойдет от деструктивной линии в отношении Москвы.

«Как только со стороны наших японских коллег будет продемонстрирован реальный настрой и интерес к возобновлению добрососедских отношений с Россией, как только со стороны официального Токио мы увидим признаки отхода от той деструктивной линии, которую он проводит сейчас, мы готовы обсуждать все вопросы, которые раньше у нас находились в повестке дня с Японией», — сказал дипломат.

24 октября первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что Россия была бы заинтересована подписать мирный договор с Японией, который страны не могут подписать уже несколько десятилетий. По его мнению, это также очень интересно Токио — во многом из-за желания увеличить объемы сотрудничества в сфере энергоресурсов.

До этого новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что правительство страны намерено заключить мирный договор с Россией.

Ранее глава МИД Японии рассказал о планах страны в отношениях с Россией.

