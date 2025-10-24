В Госдуме оценили вероятность заключения мира между Россией и Японией

Россия была бы заинтересована подписать мирный договор с Японией, который страны не могут подписать уже несколько десятилетий. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«До этого все время находились причины, по которым Россия и Япония не могли подписать мирный договор и решить вопрос о принадлежности Курильских островов. Если первая в истории Японии женщина премьер-министр сможет уладить этот многолетний спор, то в Москве будут только рады, ведь это откроет новые возможности для сотрудничества», — сказал депутат.

По его мнению, заключение мирного договора очень интересно Токио во многом из-за желания увеличить объемы сотрудничества в сфере энергоресурсов.

«С другой стороны, это были только первые заявления вступившей в должность премьер-министра. Не понятно, сможет ли она выдержать давление, которое на Токио точно начнут оказывать в связи с желанием наладить отношения с Москвой. Давление будет оказываться как изнутри страны, так и снаружи, со стороны конкурентов России», — заключил Чепа.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своей программной речи в парламенте по случаю вступления в должность заявила, что правительство страны намерено заключить мирный договор с Россией.

«Отношения Японии и России находятся в сложной ситуации, однако политика японского правительства заключается в том, чтобы решить проблему «северных территорий» (японское название южной части Курильских островов. — «Газета.Ru») и заключить мирный договор», — сказала глава кабмина.

