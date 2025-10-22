На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Японии рассказал о планах страны в отношениях с Россией

Глава МИД Мотэги: Япония сохраняет цель решить вопрос принадлежности Южных Курил
Владимир Песня/РИА Новости

Новое правительство Японии во главе с Санаэ Такаити сохраняет цель решить вопрос принадлежности южных Курильских островов и заключить с Россией мирный договор. Об этом заявил новый глава японского МИД Тосимицу Мотэги, который уже занимал данный пост с 2019 по 2021 год, передает ТАСС.

«Решить вопрос принадлежности четырех северных островов (в Японии так называют южную часть Курил. — «Газета.Ru») и заключить мирный договор — мы продолжим придерживаться этой позиции», — подчеркнул он.

При этом Тосимицу Мотэги уточнил, что в настоящее время говорить о возможности какого-либо прогресса на переговорах по мирному соглашению с Россией не приходится.

2 октября МИД России представил доклад, в котором указал на попытки Японии использовать украинский конфликт для удовлетворения своих нелегитимных территориальных притязаний на южные Курильские острова.

В ведомстве отметили, что в японском информационном пространстве читателю активно навязывается мысль о якобы нацеленности Москвы на «силовые методы решения проблем». В качестве примеров японцы приводят «аннексию Крыма», «вторжение на Украину» и «незаконный захват северных территорий советскими войсками» в 1945 году.

Ранее ответ России на претензии по Курилам лишил Японию дара речи.

