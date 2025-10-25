На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спецпедставитель президента РФ рассказал о поисках компромиссов по Украине

Дмитриев: поиск компромиссов в украинском урегулировании идет в нормальном темпе
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что поиск компромиссов по урегулированию российско-украинского конфликта идет в нормальном темпе. Об этом сообщает CNN.

«Стороны в поиске компромиссов, которые удовлетворят всех», — отметил Дмитриев.

Он уточнил, что некоторое разочарование происходит из-за «недопонимания того, что происходит».

До этого Дмитриев заявил, что не собирается обсуждать тему смягчения антироссийских санкций США на грядущей встрече со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом.

По его словам, санкции не являются «столь существенным» вопросом.

24 октября Дмитриев прибыл в США после введения Вашингтоном новых антироссийских санкций. Он встретится с представителями администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в частности с Уиткоффом.

По информации телеканала CNN, глава РФПИ отправился в Вашингтон «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией».

Ранее в Госдуме прокомментировали слова Путина об «ошеломляющем» ответе.

