Между РФ и США может произойти новый обмен заключенными

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан заявил, что РФ и США могут произвести новый обмен пленными. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть некоторые идеи относительно других широких обменов, которые могут состояться, возможно, не столько по громким делам, сколько по обычным делам», — поделился Дмитриев.

8 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что между Россией и США есть контакты по обмену заключенными.

Также 15 августа заместитель гендиректора московского аэропорта Жуковский, правозащитник, член Общественной палаты РФ, летчик Константин Ярошенко заявлял, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе переговоров на Аляске могли договориться о проведении обмена заключенными.

Крупнейший обмен заключенными Россия и Запад провели 1 августа Россия и Запад в Анкаре. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.

Ранее суд заочно арестовал Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом).