В МИД заявили, что между РФ и США есть контакты по обмену заключенными

Рябков: контакты с США по обмену заключенными есть

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что между Россией и США есть контакты по обмену заключенными. Об этом сообщает ТАСС.

«Периодические контакты имеют место, но движение в направлении той или иной новой схемы пока нет», — поделился дипломат.

12 августа газета «Коммерсантъ» писала, что 30-летний гражданин США Роберт Гилман, который уже более трех лет находится в местах лишения свободы в России, может получить новый срок.

Бывшего американского морского пехотинца обвиняют в нападении на сотрудников колонии и следственного изолятора. Первую драку Гилман устроил в Россошанской колонии строгого режима, вторую — в следственном изоляторе Воронежа.

20 мая стало известно об опубликовании списка из девяти граждан США, которых Вашингтон планирует вернуть в рамках обмена заключенными с Россией. В их число вошел и Гилман.

Гилман был задержан в январе 2022 года на железнодорожном вокзале Воронежа после жалоб пассажиров поезда Сухум — Москва на его нетрезвое поведение. В дежурной части американец ударил полицейского ногой, после чего его обвинили в нападении на сотрудника правоохранительных органов и осудили на четыре с половиной года лишения свободы, впоследствии снизив срок на год.

Ранее на Украине был задержан американец, более 30 лет скрывавшийся от правосудия.