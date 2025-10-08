На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД заявили, что между РФ и США есть контакты по обмену заключенными

Рябков: контакты с США по обмену заключенными есть
true
true
true
close
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что между Россией и США есть контакты по обмену заключенными. Об этом сообщает ТАСС.

«Периодические контакты имеют место, но движение в направлении той или иной новой схемы пока нет», — поделился дипломат.

12 августа газета «Коммерсантъ» писала, что 30-летний гражданин США Роберт Гилман, который уже более трех лет находится в местах лишения свободы в России, может получить новый срок.

Бывшего американского морского пехотинца обвиняют в нападении на сотрудников колонии и следственного изолятора. Первую драку Гилман устроил в Россошанской колонии строгого режима, вторую — в следственном изоляторе Воронежа.

20 мая стало известно об опубликовании списка из девяти граждан США, которых Вашингтон планирует вернуть в рамках обмена заключенными с Россией. В их число вошел и Гилман.

Гилман был задержан в январе 2022 года на железнодорожном вокзале Воронежа после жалоб пассажиров поезда Сухум — Москва на его нетрезвое поведение. В дежурной части американец ударил полицейского ногой, после чего его обвинили в нападении на сотрудника правоохранительных органов и осудили на четыре с половиной года лишения свободы, впоследствии снизив срок на год.

Ранее на Украине был задержан американец, более 30 лет скрывавшийся от правосудия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами