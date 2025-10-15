Суд заочно арестовал Илью Яшина

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом) по делу об экстремистской организации, в котором также фигурирует публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) и Юлия Навальная. Об этом соощбает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Яшину И. В. меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории РФ», — заявил агентству собеседник.

13 октября на сайте Росфинмониторинга появилась информация о том, что Яшина и Кара-Мурзу включили в список экстремистов и террористов.

В 2024 году Россия освободила их обоих в рамках крупнейшего обмена заключенными с Западом, который состоялся 1 августа в Анкаре. Всего в обмене участвовали 26 человек, ранее находившихся в тюрьмах РФ, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии.

Ранее следствие опровергло сообщение о том, что Илью Яшина лишили российского гражданства.