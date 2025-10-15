На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд заочно арестовал Илью Яшина

ТАСС: Илья Яшин заочно арестован по делу об экстремистской организации
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом) по делу об экстремистской организации, в котором также фигурирует публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) и Юлия Навальная. Об этом соощбает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Яшину И. В. меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории РФ», — заявил агентству собеседник.

13 октября на сайте Росфинмониторинга появилась информация о том, что Яшина и Кара-Мурзу включили в список экстремистов и террористов.

В 2024 году Россия освободила их обоих в рамках крупнейшего обмена заключенными с Западом, который состоялся 1 августа в Анкаре. Всего в обмене участвовали 26 человек, ранее находившихся в тюрьмах РФ, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии.

Ранее следствие опровергло сообщение о том, что Илью Яшина лишили российского гражданства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами