Исторический обмен заключенными между Россией и Западом. Как шли переговоры Как шли переговоры между США, ФРГ и РФ об историческом обмене заключенными

В аэропорту Анкары в четверг состоялся исторический обмен заключенными из семи стран. В Россию с Запада вернулись 10 человек, в обратном направлении уехали 16 человек. CBS рассказывает, как США, Германии и России удалось договориться о таком масштабном обмене и какие сложности возникали в переговорном процессе, который продлился более полутора лет.

В четверг 1 апреля в аэропорту Анкары состоялся исторический обмен заключенными из семи стран.

В Россию из Германии, Норвегии, Польши, Словении и США вернулись 10 человек. В аэропорту Внуково-2 их лично встретил президент Владимир Путин.

Россия и Белоруссия выдали западным странам 16 заключенных. Среди них — россиянин Вадим Красиков, осужденный на пожизненное заключение за убийство в Германии, а также американцы Эван Гершкович и Пол Уилан, обмен которых ранее называл своей приоритетной задачей президент США Джо Байден. Кроме того, Россия обменяла нескольких соратников Алексея Навального.

Американское издание CBS рассказывает подробности переговоров между США, Германией и Россией, которые продлились более полутора лет.

«Самая крупная рыба, которую русские хотели»

Вскоре после того, как в декабре 2022 года американская звезда женской баскетбольной ассоциации Бриттни Грайнер была освобождена в обмен на торговца оружием Виктора Бута, госсекретарь Энтони Блинкен поручил Госдепартаменту сделать предложение по Полу Уилану, которое российская сторона тогда отклонила.

В последующие месяцы, по настоянию советника по нацбезопасности США Джейка Салливана, в свете нового предложения России американская сторона на переговорах с немецкой подняла вопрос Вадима Красикова (Соколова), но не добилась большого прогресса. Россия давно добивалась обмена Красикова, о чем говорил и Владимир Путин. Но немцы не хотели отпускать осужденного на пожизненное заключение киллера.

«Он, безусловно, был самой крупной рыбой, которую русские хотели вернуть, — сказал высокопоставленный американский чиновник о Красикове. — Это плохой парень и сотрудник российской разведки».

close 100% Вадим Соколов Der Polizeiprasident

Затем Блинкен начал внутренние обсуждения в Госдепе относительно идеи расширения сделки на человека, освобождения которого хотели Германия и другие западные страны: Алексея Навального.

Белый дом узнал о задержании Эвана Гершковича 29 марта 2023 года, когда газета Wall Street Journal, где работал журналист, уведомила об этом высокопоставленного чиновника Совета национальной безопасности. Стало ясно, что США будут вести переговоры об освобождении еще одного американца, находящегося под стражей в России.

Через несколько дней после задержания Гершковича Блинкен позвонил Сергею Лаврову и подчеркнул, что Гершкович — журналист, работающий на уважаемое международное издание и утверждения о его шпионаже возмутительны и ложны. Москва, по его словам, «перешла черту», а вопрос должен решаться дипломатическим путем. Лавров ответил, что Гершковича «поймали с поличным» и что «то, что он журналист, не дает ему иммунитета». На что Блинкен ответил: «Вы хорошо знаете нашу страну. Вы хорошо знаете нашу систему. Вы знаете, что при всех наших усилиях по получению информации мы не используем журналистов».

close 100% Эван Гершкович во время вынесения приговора в зале суда в Екатеринбурге, 19 июля 2024 года Dmitry Chasovitin/Reuters

Блинкен поднял вопрос о включении Навального в сделку по обмену на встрече с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на саммите глав МИДов стран G7 в Нагано 17 апреля. Затем Блинкен встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который согласился с этой идеей.

Затем переговоры перешли на «разведывательные каналы» — ЦРУ общалось со своими «российскими коллегами» о шпионах. Поначалу американцы не хотели общаться по этим каналам, поскольку «не хотели придавать значения ложным российским обвинениям в том, что Гершкович занимался шпионажем». Однако вскоре переговорщики осознали, что это может быть единственным способом добиться свободы американцев.

Летом 2023 и в 2024 году стало очевидно, что в любую сделку придется включить Красикова. Американцы начали зондировать союзные страны, в которых содержались заключенные, которые могли быть интересны Кремлю. Среди них были предполагаемые российские шпионы, отбывавшие заключение в Польше, Словении и Норвегии. США также обращались к Кувейту и Бразилии, но эти усилия не увенчались успехом.

Все это время Джейк Салливан регулярно общался с немецкими чиновниками, надеясь убедить их отпустить Красикова.

«Ради вас я сделаю это»

Прорыв, наконец, случился в начале февраля, когда Джо Байден встретился с Олафом Шольцем в Белом доме. Они обсудили варианты потенциального предложения России, которое включало бы Красикова, Уилана, Гершковича и Навального.

Шольц якобы сказал Байдену: «Ради вас я сделаю это». Об этом CBS рассказал высокопоставленный представитель администрации США, осведомленный о встрече.

Однако через неделю Навальный умер при загадочных обстоятельствах в российской колонии. По словам американских переговорщиков, потенциальное предложение рухнуло еще до того, как его представили Москве. В тот же день Салливан встретился с родителями Гершковича и сказал им, что еще есть возможность заключить сделку.

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Вице-президент Камала Харрис провела закрытую встречу на Мюнхенской конференции по безопасности с Шольцем, чтобы подчеркнуть важность освобождения Красикова, сообщил представитель Белого дома. Харрис также совещалась с Робертом Голобом, премьер-министром Словении, где содержались двое российских заключенных, которых США определили как имеющих высокий приоритет для россиян (это оказались супруги Дульцевы).

Также в Мюнхене Блинкен приложил усилия для встречи вдовы Алексея Навального Юлии с американскими чиновниками перед ее речью на конференции.

США выждали около месяца, прежде чем снова обратиться к немцам с новым предложением, которое дополняло бы сделку соратниками Навального и другими политическими заключенными, содержащимися в России.

В апреле Байден отправил Шольцу письмо с подробным описанием плана. Шольц одобрил его несколько недель спустя.

По словам источников, затем последовали встречи между высокопоставленными представителями разведки США и России в третьей стране. В начале июля директор ЦРУ Уильям Бернс представил российским коллегам по переговорам структуру сделки. Официальное предложение поступило в середине июля. Москва согласилась.

В воскресенье 21 июля около 12:45 Джо Байден позвонил президенту Словении Наташе Пирц-Мусар. Он звонил из дома отдыха, где лечился от ковида, чтобы завершить последние детали обмена, рассказывает CBS. Час спустя, понимая, что одно из самых больших достижений его президентства согласовано, он заявил, что не будет баллотироваться на второй срок.