Спецпредставитель Путина объяснил, зачем ЕС и Британия пытаются сделать из РФ врага

Экономика Великобритании и ЕС находится в плачевном состоянии, именно поэтому они пытаются создать образ врага в лице России. Об этом заявил глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев журналистам, пишет ТАСС.
«Экономика в Британии плачевна, экономика Евросоюза плачевна, им важно создавать образ России как образ врага», — считает чиновник.
Он также выразил уверенность, что именно по этой причине Великобритания и ЕС хотят продолжать украинский конфликт.
24 октября телеканал CNN сообщил, что Кирилл Дмитриев находится с официальным визитом в США. В публикации говорится, что он планирует встретиться с представителями администрации американского президента Дональда Трампа «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией».
По данным Axios, в субботу, 25 октября Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча состоится в Майами, штат Флорида.
Ранее в России назвали три цели визита Дмитриева в США.