Дмитриев: Британия и ЕС создают из России образ врага из-за плачевной экономики

Экономика Великобритании и ЕС находится в плачевном состоянии, именно поэтому они пытаются создать образ врага в лице России. Об этом заявил глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев журналистам, пишет ТАСС.

«Экономика в Британии плачевна, экономика Евросоюза плачевна, им важно создавать образ России как образ врага», — считает чиновник.

Он также выразил уверенность, что именно по этой причине Великобритания и ЕС хотят продолжать украинский конфликт.

24 октября телеканал CNN сообщил, что Кирилл Дмитриев находится с официальным визитом в США. В публикации говорится, что он планирует встретиться с представителями администрации американского президента Дональда Трампа «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией».

По данным Axios, в субботу, 25 октября Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча состоится в Майами, штат Флорида.

Ранее в России назвали три цели визита Дмитриева в США.