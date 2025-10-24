На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России назвали три цели визита Дмитриева в США

Политолог Ордуханян: Дмитриев обсудит в США инвестиции, активы РФ и Венесуэлу
Дмитрий Астахов/РИА Новости

В ходе визита главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в Вашингтон, скорее всего, будут обсуждаться инвестиционные вопросы, потому что он является также спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, американист Рафаэль Ордуханян.

«В свете последних событий, когда отношения между Россией и США стали не совсем понятны, визит такого практического политического деятеля, как Дмитриев, будет весьма своевременным. Я думаю, что он обсудит договоренности по инвестиционным программам, которые уже были достигнуты, и обсудит перспективы реализации договоренностей, которые обсуждались в Анкоридже», — сказал политолог.

По его мнению, Дмитриев также может поднять вопрос об операциях Соединенных Штатов в Венесуэле, так как у России там есть свои интересы. РФ является активным участником бизнес-проектов в Венесуэле, и Москва должна быть уверена, что они не пострадают, добавил Ордуханян.

«Не исключено, что Дмитриев также обсудит с американской стороной судьбу наших замороженных активов с целью использования их для совместных инвестиционных проектов. В целом же тот факт, что визит состоялся, говорит о том, что американская сторона заинтересована в поддержании контактов», — заключил Ордуханян.

Телеканал CNN сообщил, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев находится с визитом в США. По данным телеканала, Дмитриев планирует встретиться с представителями администрации президента США Дональда Трампа «для продолжения обсуждения отношений между Вашингтоном и Москвой».

Ранее Трампу дали совет по следующей встрече с Путиным.

Переговоры о мире на Украине
