Раскрыто место встречи Дмитриева с Уиткоффом

Axios: Дмитриев встретится с Уиткоффом в Майами

Встреча главы РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций), спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом состоится в Майами, штат Флорида. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«Как ожидается, [Дмитриев] встретится со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом в Майами», — говорится в публикации.

Отмечается, что спецпредставитель президента РФ уже находится с визитом в США. На данный момент неизвестно, будет ли российский чиновник вести переговоры с другими представителями американской администрации.

До этого Axios сообщал, что Кирилл Дмитриев проведет встречу с Уиткоффом в субботу, 25 октября.

По информации телеканала CNN, Дмитриев отправился в Соединенные Штаты «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией». Журналисты уточнили, что его визит произошел на фоне растущего разочарования американских властей российской политикой в отношении Украины и после того, как президент США Дональд Трамп «отменил» запланированный саммит с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

Ранее в России назвали три цели визита Дмитриева в США.