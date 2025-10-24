На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Раскрыто место встречи Дмитриева с Уиткоффом

Axios: Дмитриев встретится с Уиткоффом в Майами
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Встреча главы РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций), спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом состоится в Майами, штат Флорида. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«Как ожидается, [Дмитриев] встретится со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом в Майами», — говорится в публикации.

Отмечается, что спецпредставитель президента РФ уже находится с визитом в США. На данный момент неизвестно, будет ли российский чиновник вести переговоры с другими представителями американской администрации.

До этого Axios сообщал, что Кирилл Дмитриев проведет встречу с Уиткоффом в субботу, 25 октября.

По информации телеканала CNN, Дмитриев отправился в Соединенные Штаты «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией». Журналисты уточнили, что его визит произошел на фоне растущего разочарования американских властей российской политикой в отношении Украины и после того, как президент США Дональд Трамп «отменил» запланированный саммит с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

Ранее в России назвали три цели визита Дмитриева в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами