Стали известны планы Дмитриева на переговоры в США

Axios: в ходе поездки в США Дмитриев встретится с Уиткоффом 25 октября

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 25 октября проведет встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает Axios.

«В субботу спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф, как ожидается, встретится с прибывшим в США спецпредставителем [президента РФ Владимира] Путина Кириллом Дмитриевым», — говорится в сообщении.

До этого телеканал CNN сообщил, что Дмитриев находится в США с официальным визитом. По информации журналистов, политик отправился в страну «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией».

Визит Дмитриева произошел на фоне растущего разочарования США российской политикой в отношении Украины и после того, как глава Белого дома заявил, что «отменил» запланированный саммит с президентом России Владимиром Путиным.

