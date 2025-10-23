На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы главные последствия санкций США против российских нефтяных компаний

Устюжанина: санкции США против нефтяных компаний РФ могут привести к падению ВВП
Shutterstock

Новые санкции США, введенные против крупнейших российских нефтяных компаний, могут привести к падению экспортной выручки и сокращению ВВП. Об этом заявила главный научный сотрудник РАН Елена Устюжанина в беседе с aif.ru.

«Этот удар не огромной силы, но ощутимый. Как для бизнеса, так и для страны в целом», — отметила Устюжанина, говоря о последствиях американских санкций.

По ее словам, для обхода ограничений могут появиться новые посредники, усложниться цепочки контрактов, в результате чего основная часть топлива дойдет до покупателей. Однако, как указала эксперт, при использовании этих схем потерь не избежать. В частности, из-за вынужденного дополнительного дисконта на российскую нефть добавленная стоимость при экспорте может резко упасть, объяснила Устюжанина.

23 октября минфин США сообщил о новых антироссийских санкциях против нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл». В заявлении ведомства говорится, что они включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционный список дочерние компании «Роснефти» и «Лукойла».

Ранее глава минфина США анонсировал усиление санкций против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
