Подросток заманил семилетнюю девочку в лес, где изнасиловал ее и удушил

В Германии осудили 15-летнего подростка за изнасилование ребенка в лесу

В Германии 15-летний подросток расправился с семилетней девочкой, которую заманил в лес и изннасиловал. Об этом сообщает Bild.

Суд в Бонне вынес приговор подростку, который надругался над ребенком. Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку и преступник, и жертва являются несовершеннолетними. Юноша находился под стражей с мая этого года и получил срок — 3,5 года лишения свободы.

Согласно обвинительному заключению, подросток и девочка случайно встретились на улице в общине Даттенфельд 5 мая. Далее он обманом заманил ее в близлежащий лесной массив, где и произошло изнасилование.

Далее мальчик душил девочку около минуты, пока она не потеряла сознание. Подсудимый признался в содеянном, но отрицал намерение расправиться с жертвой.

В настоящее время неизвестно, будет ли защита или обвинение подавать апелляцию.

