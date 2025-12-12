На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили об опасности хвои живых елок для домашних животных

Ветврач Руденко: вода, в которой стоит елка, опасна для домашних животных
true
true
true
close
StanislavSukhin/Shutterstock/FOTODOM

Питомцы интересуются живыми елками и игрушками на ней, поэтому при установке такого дерева нужно быть осторожными и не допускать питомцев играть с этим деревом, рассказал «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

«Кошки и собаки могут съесть елочные иголки, которые могут проткнуть или вонзиться в слизистую оболочку пищевода или кишечника, вызвать непроходимость кишечника, что негативно отразится на здоровье питомца», — заявил он.

Кроме того, живая хвоя содержит природные смолы и эфирные масла, которые при попадании в организм животных могут вызывать токсическую реакцию — от раздражения желудка до расстройства дыхания или аллергии.

«Отдельную опасность представляет вода, в которую помещена живая елка: в ней могут скапливаться бактерии, смолы и удобрения, используемые для сохранения свежести дерева. Питомцы нередко пытаются ее пить, что может привести к отравлению», — сказал Руденко.

В стоп-лист украшений владельцев домашних животных входит дождик. Из-за особенного строения языка кошка и собака не могут выплюнуть дождик и проглатывает его еще больше. Оказавшись внутри, дождик может вызвать воспаление, некроз, непроходимость кишечника и даже перфорацию органов пищеварения.

«Чтобы избежать рисков, важно не допускать животных к елке, регулярно убирать осыпавшуюся хвою и надежно фиксировать дерево. Если у питомца появились рвота, вялость, отказ от еды или признаки боли — необходимо незамедлительно обратиться к ветеринару», — резюмировал он.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать живую елку без грибков и насекомых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами