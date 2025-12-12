Россиян предупредили об опасности хвои живых елок для домашних животных

Ветврач Руденко: вода, в которой стоит елка, опасна для домашних животных

Питомцы интересуются живыми елками и игрушками на ней, поэтому при установке такого дерева нужно быть осторожными и не допускать питомцев играть с этим деревом, рассказал «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

«Кошки и собаки могут съесть елочные иголки, которые могут проткнуть или вонзиться в слизистую оболочку пищевода или кишечника, вызвать непроходимость кишечника, что негативно отразится на здоровье питомца», — заявил он.

Кроме того, живая хвоя содержит природные смолы и эфирные масла, которые при попадании в организм животных могут вызывать токсическую реакцию — от раздражения желудка до расстройства дыхания или аллергии.

«Отдельную опасность представляет вода, в которую помещена живая елка: в ней могут скапливаться бактерии, смолы и удобрения, используемые для сохранения свежести дерева. Питомцы нередко пытаются ее пить, что может привести к отравлению», — сказал Руденко.

В стоп-лист украшений владельцев домашних животных входит дождик. Из-за особенного строения языка кошка и собака не могут выплюнуть дождик и проглатывает его еще больше. Оказавшись внутри, дождик может вызвать воспаление, некроз, непроходимость кишечника и даже перфорацию органов пищеварения.

«Чтобы избежать рисков, важно не допускать животных к елке, регулярно убирать осыпавшуюся хвою и надежно фиксировать дерево. Если у питомца появились рвота, вялость, отказ от еды или признаки боли — необходимо незамедлительно обратиться к ветеринару», — резюмировал он.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать живую елку без грибков и насекомых.