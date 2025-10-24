В Молдавии преобразовали Высший совет безопасности

Высший совет безопасности Молдавии из консультативного стал исполнительным органом

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о преобразовании Высшего совета безопасности (ВСБ) при главе государства в Службу национального совета безопасности (СНСБ). Об этом сообщило молдавское издание «Ной».

Данная структура будет функционировать в качестве постоянного секретариата Национального совета безопасности, имея полномочия по подготовке заседаний, институциональной координации и мониторингу выполнения решений.

Глава Службы национального совета безопасности будет назначаться непосредственно указом президента, служба будет оперативно поддерживать президента в сфере обороны и национальной безопасности.

8 октября в Молдавии утвердили новую военную стратегию. Россия в документе названа главной угрозой безопасности республики. Более того, в качестве одного из «военных рисков и угроз национальной безопасности» определено продолжение конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действующее руководство Молдавии продолжает недружественную линию в отношении Москвы. По его словам, при реализации подобного курса «можно только выразить сожаление».

Ранее Песков предостерег Молдавию от повторения ошибок «одного государства».