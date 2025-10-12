В Кремле рассказали о желании руководства Молдавии ухватиться за власть

Действующее руководство Молдавии отчаянно хватается за власть. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока молдавские власти, мы видим, отчаянно хватаются за власть, пытаются эту власть сохранить, на выборах не гнушаются ничем с тем, чтобы удержаться у власти», — сказал представитель Кремля.

Песков, комментируя принятие Кишиневом антироссийской военной стратегии, добавил, что действующее руководство республики продолжает недружественную линию в отношении Москвы. По его словам, при реализации подобного курса «можно только выразить сожаление».

8 октября в Молдавии утвердили новую военную стратегию. РФ в документе названа главной угрозой безопасности республики. Более того, в качестве одного из «военных рисков и угроз национальной безопасности» определено продолжение российской специальной военной операции на Украине.

Ранее Песков предостерег Молдавию от повторения ошибок «одного государства».