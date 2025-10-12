Песков предостерег Молдавию от повторения ошибок «одного государства»

Песков: Молдавия повторяет ошибки одного государства, делая из России врага

Молдавия повторяет ошибки «одного государства», пытаясь создать из России врага. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя принятие Кишиневом новой военной стратегии.

По словам представителя Кремля, новая стратегия Молдавии является продолжением конфронтационной линии в отношении России. Пресс-секретарь отметил, что Москва воспринимает подобные шаги как серьезную ошибку.

«Они (власти Молдавии — «Газета.Ru») считают, что линия на выстраивание отношений с Европой подразумевает полную антагонизацию России. Эту ошибку уже одно государство совершало. Ничего хорошего это не дало этому одному государству», — сказал Песков.

8 октября в Молдавии утвердили новую военную стратегию. РФ в документе названа главной угрозой безопасности республики. Более того, в качестве одного из «военных рисков и угроз национальной безопасности» определено продолжение российской специальной военной операции на Украине.

Ранее в парламенте Молдавии заявили об открытости для диалога с РФ.