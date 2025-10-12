На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков предостерег Молдавию от повторения ошибок «одного государства»

Песков: Молдавия повторяет ошибки одного государства, делая из России врага
true
true
true
close
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Молдавия повторяет ошибки «одного государства», пытаясь создать из России врага. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя принятие Кишиневом новой военной стратегии.

По словам представителя Кремля, новая стратегия Молдавии является продолжением конфронтационной линии в отношении России. Пресс-секретарь отметил, что Москва воспринимает подобные шаги как серьезную ошибку.

«Они (власти Молдавии — «Газета.Ru») считают, что линия на выстраивание отношений с Европой подразумевает полную антагонизацию России. Эту ошибку уже одно государство совершало. Ничего хорошего это не дало этому одному государству», — сказал Песков.

8 октября в Молдавии утвердили новую военную стратегию. РФ в документе названа главной угрозой безопасности республики. Более того, в качестве одного из «военных рисков и угроз национальной безопасности» определено продолжение российской специальной военной операции на Украине.

Ранее в парламенте Молдавии заявили об открытости для диалога с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами