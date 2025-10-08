На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Молдавии Россию назвали главной угрозой

Россия названа главной угрозой безопасности в военной стратегии Молдавии
true
true
true
close
Михай Карауш/РИА Новости

Россия названа главной угрозой безопасности в военной стратегии Молдавии, утвержденной на период с 2025 по 2035 год. Об этом сообщает ТАСС.

Среди «военных рисков и угроз национальной безопасности» названо продолжение Россией специальной военной операции на Украине, которую официальный Кишинев считает «агрессией».

Молдавские власти видят прямую угрозу безопасности и государственности республики в расширении контроля России над территориями, опасаясь создания «наземного коридора» до своих границ. Еще одной угрозой в документе названо присутствие российских миротворцев в Приднестровье.

Кроме того, целью новой военной стратегии Молдавии указана интеграция в систему безопасности Европейского союза.

В документе говорится, что стратегия поддержит усилия по присоединению к Евросоюзу через интеграцию возможностей вооруженных сил в европейскую архитектуру безопасности и обороны, приведение молдавской правовой базы в сфере обороны в соответствие с передовой практикой государств — членов ЕС, участие в совместных усилиях сообщества по восстановлению региональной и международной стабильности, включая расширение участия республики в международных миссиях и операциях под эгидой ЕС.

Также Молдавия увеличит численность своих вооруженных сил на 30% — до 8,5 тыс. военнослужащих и 2 тыс. гражданских лиц.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан на первом заседании правительства после прошедших выборов заявил, что Кремль якобы не оставит страну в покое, однако Кишинев знает, что делать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами