В Молдавии Россию назвали главной угрозой

Россия названа главной угрозой безопасности в военной стратегии Молдавии, утвержденной на период с 2025 по 2035 год. Об этом сообщает ТАСС.

Среди «военных рисков и угроз национальной безопасности» названо продолжение Россией специальной военной операции на Украине, которую официальный Кишинев считает «агрессией».

Молдавские власти видят прямую угрозу безопасности и государственности республики в расширении контроля России над территориями, опасаясь создания «наземного коридора» до своих границ. Еще одной угрозой в документе названо присутствие российских миротворцев в Приднестровье.

Кроме того, целью новой военной стратегии Молдавии указана интеграция в систему безопасности Европейского союза.

В документе говорится, что стратегия поддержит усилия по присоединению к Евросоюзу через интеграцию возможностей вооруженных сил в европейскую архитектуру безопасности и обороны, приведение молдавской правовой базы в сфере обороны в соответствие с передовой практикой государств — членов ЕС, участие в совместных усилиях сообщества по восстановлению региональной и международной стабильности, включая расширение участия республики в международных миссиях и операциях под эгидой ЕС.

Также Молдавия увеличит численность своих вооруженных сил на 30% — до 8,5 тыс. военнослужащих и 2 тыс. гражданских лиц.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан на первом заседании правительства после прошедших выборов заявил, что Кремль якобы не оставит страну в покое, однако Кишинев знает, что делать.