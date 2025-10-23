«Теперь это конфликт Трампа». Медведев назвал США противником России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что решение президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным и ввести санкции против РФ — это акт войны. Он заявил, что теперь Москва может добиваться победы на поле боя. Депутат Мария Бутина заявила «Газете.Ru», что на Трампа оказывает влияние «глубинное государство». В Госдуме считают, что пора молиться за мир.

Президент США Дональд Трамп начал «акт войны против России», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя решение американского лидера отменить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште и ввести новые санкции против РФ.

«Что еще? Будет новое оружие, кроме пресловутых «Томагавков»? Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии — получите. США — наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией. Да, он пока не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена! Будут, конечно, говорить, что он не мог иначе, на него давили в конгрессе и прочее. Это не отменяет главного: принятые решения — это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой», — написал Медведев.

Политик уточнил, что теперь «можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры». Он считает, что Москва может добиться победы «на земле, а не за канцелярским столом, уничтожая врагов, а не заключая бессмысленные «сделки».

«Мы не добьемся того, что нужно». Трамп отменил встречу с Путиным и ввел новые санкции Американский президент Дональд Трамп объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером... 23 октября 12:19

Почему Трамп изменил позицию по России

На Трампа оказывает влияние «глубинное государство» , заявила «Газете.Ru» член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина:

«В Соединенных Штатах идет ослабление структуры исполнительной власти как таковой, которой является президент. И такие ситуации в истории Соединенных Штатов уже были, и такое ощущение, что это и есть повторение этой ситуации, и самостоятельность руководителя ставится под сомнение», — сказала она.

Политолог Гарланд Никсон также считает, что Трамп находится под влиянием американских внутриполитических сил, об этом он рассказал «Известиям».

» Все знали, что перемирия не будет . Это не та тема, которую им нужно было обсуждать... Россия побеждает, а проигрывающая сторона нуждается в перемирии. Побеждающая сторона – никогда», — заявил Никсон.

По его словам, позиция Москвы по вопросу конфликта не менялась с 2014 года, а Трамп не стремится к конфликту с российской стороной. Трамп может находиться под влиянием внутриполитических сил в США, которые призывают сохранять жесткую позицию. Никсон считает, что санкции — это механизм решения внутренних задач.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что планирует помолиться за мир. По его словам, недавно конгрессвумен Паулина Луна призвала молиться за Трампа, так как американский лидер действительно хочет мира.

« Я считаю, важно молиться за мир . Потому что в итоге все окончательные решения у Бога. Поэтому с разделяющими общие традиционные ценности депутатами европейских парламентов мы в ближайшее время планируем встретиться и совместно молиться о мире. Во-первых, Бог есть и слышит нас. Во-вторых, это важный символ для людей доброй воли по всему миру, в том числе в странах с недружественными правительствами. Людям там надо помочь выйти из морока провоенной пропаганды», — заявил Кузнецов.

Россия открыта к контактам с США

Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга отметила, что Москва не видит препятствий для согласования «политических рамок украинского регулирования и насыщения их конкретными результатами». По ее словам, это трудная и кропотливая работа:

«Делать ее надо не у стойки микрофонов, не через утечки и вбросы, делать надо ее, как и положено дипломатам, дипломатическими усилиями, дипломатическим инструментарием. Мне кажется, здесь все очевидно».

Захарова добавила, что Москва рассматривает санкции Трампа как контрпродуктивный шаг . По ее словам, у России есть «устойчивый иммунитет» к ограничениям, поэтому они не принесут особых проблем.

Отмена встречи Трампа и Путина в Будапеште

По данным Axios, Трамп разочаровался в позиции российской стороны после беседы госсекретаря Марко Рубио и главы МИД Сергея Лаврова.

« Телефонный разговор завершился безрезультатно и привел к выводу, что русские не в том положении, чтобы достичь соглашения о прекращении войны, и поэтому нет смысла проводить встречу Трампа и Путина . Этот вывод проложил путь решению Трампа ввести новые санкции против России», — сказано в материале.

«Еще одной причиной отмены встречи лидеров РФ и США стали переговоры Лаврова и Рубио. Глава МИД России в очередной раз объяснил американскому коллеге, что мы в рамках СВО отстаиваем безопасность нашего государства и не собираемся идти на уступки. ВС РФ продолжат освобождать наши территории и наши земли от укрофашистов. Кроме того, мы не отказываемся от планов по созданию буферной зоны, чтобы эта нацистская нечисть больше не могла бомбить наши регионы. То есть инфантилизм Трампа, а также наша твердая позиция подтолкнули США к отмене переговоров», — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий «Инфо24».

Польская журналистка и специалист по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалена Гурницкая-Партыка также считает, что Рубио мог отговорить Трампа от встречи, чтобы «не выглядеть дураком перед всем миром».