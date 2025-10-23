«Теперь это конфликт Трампа». Медведев назвал США противником России

Президент США Дональд Трамп начал «акт войны против России», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя решение американского лидера отменить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште и ввести новые санкции против РФ.
«Что еще? Будет новое оружие, кроме пресловутых «Томагавков»? Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии — получите. США — наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией. Да, он пока не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена! Будут, конечно, говорить, что он не мог иначе, на него давили в конгрессе и прочее. Это не отменяет главного: принятые решения — это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой», — написал Медведев.
Политик уточнил, что теперь «можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры». Он считает, что Москва может добиться победы «на земле, а не за канцелярским столом, уничтожая врагов, а не заключая бессмысленные «сделки».
Почему Трамп изменил позицию по России
На Трампа оказывает влияние «глубинное государство», заявила «Газете.Ru» член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина:
«В Соединенных Штатах идет ослабление структуры исполнительной власти как таковой, которой является президент. И такие ситуации в истории Соединенных Штатов уже были, и такое ощущение, что это и есть повторение этой ситуации, и самостоятельность руководителя ставится под сомнение», — сказала она.
Политолог Гарланд Никсон также считает, что Трамп находится под влиянием американских внутриполитических сил, об этом он рассказал «Известиям».
»Все знали, что перемирия не будет. Это не та тема, которую им нужно было обсуждать... Россия побеждает, а проигрывающая сторона нуждается в перемирии. Побеждающая сторона – никогда», — заявил Никсон.
По его словам, позиция Москвы по вопросу конфликта не менялась с 2014 года, а Трамп не стремится к конфликту с российской стороной. Трамп может находиться под влиянием внутриполитических сил в США, которые призывают сохранять жесткую позицию. Никсон считает, что санкции — это механизм решения внутренних задач.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что планирует помолиться за мир. По его словам, недавно конгрессвумен Паулина Луна призвала молиться за Трампа, так как американский лидер действительно хочет мира.
«Я считаю, важно молиться за мир. Потому что в итоге все окончательные решения у Бога. Поэтому с разделяющими общие традиционные ценности депутатами европейских парламентов мы в ближайшее время планируем встретиться и совместно молиться о мире. Во-первых, Бог есть и слышит нас. Во-вторых, это важный символ для людей доброй воли по всему миру, в том числе в странах с недружественными правительствами. Людям там надо помочь выйти из морока провоенной пропаганды», — заявил Кузнецов.
Россия открыта к контактам с США
Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга отметила, что Москва не видит препятствий для согласования «политических рамок украинского регулирования и насыщения их конкретными результатами». По ее словам, это трудная и кропотливая работа:
«Делать ее надо не у стойки микрофонов, не через утечки и вбросы, делать надо ее, как и положено дипломатам, дипломатическими усилиями, дипломатическим инструментарием. Мне кажется, здесь все очевидно».
Захарова добавила, что Москва рассматривает санкции Трампа как контрпродуктивный шаг. По ее словам, у России есть «устойчивый иммунитет» к ограничениям, поэтому они не принесут особых проблем.
Отмена встречи Трампа и Путина в Будапеште
По данным Axios, Трамп разочаровался в позиции российской стороны после беседы госсекретаря Марко Рубио и главы МИД Сергея Лаврова.
«Телефонный разговор завершился безрезультатно и привел к выводу, что русские не в том положении, чтобы достичь соглашения о прекращении войны, и поэтому нет смысла проводить встречу Трампа и Путина. Этот вывод проложил путь решению Трампа ввести новые санкции против России», — сказано в материале.
«Еще одной причиной отмены встречи лидеров РФ и США стали переговоры Лаврова и Рубио. Глава МИД России в очередной раз объяснил американскому коллеге, что мы в рамках СВО отстаиваем безопасность нашего государства и не собираемся идти на уступки. ВС РФ продолжат освобождать наши территории и наши земли от укрофашистов. Кроме того, мы не отказываемся от планов по созданию буферной зоны, чтобы эта нацистская нечисть больше не могла бомбить наши регионы. То есть инфантилизм Трампа, а также наша твердая позиция подтолкнули США к отмене переговоров», — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий «Инфо24».
Польская журналистка и специалист по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалена Гурницкая-Партыка также считает, что Рубио мог отговорить Трампа от встречи, чтобы «не выглядеть дураком перед всем миром».