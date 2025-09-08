На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров: Россия хочет равноправного сотрудничества с США

Лавров заявил, что США проявляют интерес к сотрудничеству с Россией
true
true
true
close
Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

Россия хочет равноправного сотрудничества с США и видит интерес со стороны Вашингтона. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления перед преподавателями и студентами МГИМО, передает РИА Новости.

«Мы хотим равноправного сотрудничества со всеми странами, в том числе с Соединенными Штатами. Они проявляют аналогичный интерес», — сказал министр, отметив, что на переговорах между РФ и США в Саудовской Аравии госсекретарь Марко Рубио подтвердил выстраивание внешней политики страны в соответствии с национальными интересами.

По его мнению, у Россия и США могут быть общие экономические интересы, в том числе в сфере производства сжиженного природного газа, также страны могут сотрудничать в Арктике и космосе.

На прошлой неделе агентство со ссылкой на офис члена палаты представителей США от Республиканской партии Анны Паулины Луны сообщило, что Вашингтон и Москва работают над встречей законодателей двух стран.

Ранее Путин заявил, что компании из США хотят возобновить работу с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами