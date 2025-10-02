На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал о заинтересованности России в восстановлении отношений с США

Путин: в национальные интересы России входит возобновление отношений с США
Kevin Lamarque/Reuters

Россия заинтересована в восстановлении отношений с США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

По словам российского лидера, США под руководством Дональда Трампа руководствуется в первую очередь собственными интересами, и это рационально.

«Но и Россия руководствуется своими интересами. Один из них — возобновление отношений с США», — сказал он.

Путин отметил, что найти общий язык с другими государствами легче, если «поступиться амбициями». В качестве примера президент указал на США.

До этого президент США Дональд Трамп подтвердил готовность обсудить с российским коллегой возобновление двустороннего экономического сотрудничества в случае прогресса по Украине. Он отметил, что у России очень ценная территория, а у двух держав «есть огромный потенциал для того, чтобы построить отличные отношения, в том числе деловые».

15 августа на Аляске Трамп и Путин провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса. По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем. Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

Ранее Песков рассказал о контактах России и США.

Отношения России и США
