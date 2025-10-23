Бельгия не поддержала экспроприацию российских активов

Бельгия не поддержала экспроприацию активов РФ, блокированных в ее юрисдикции

Бельгия не поддержала экспроприацию активов России, блокированных в ее юрисдикции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на итоговое заявление по результатам саммита Евросоюза по Украине.

Отмечается, что Бельгия поддержала обязательство ЕС «обеспечить финансирование Украины в 2026–2027 годах». При этом в Брюсселе считают, что российские активы должны остаться замороженными до завершения военного конфликта .

До этого премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что страна блокирует конфискацию замороженных активов России, если Евросоюз не разделит риски. По его словам, в случае использования российских средств странам ЕС надо готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах.

Большая часть замороженных в Европе российских активов — чуть более €200 млрд — заблокирована в депозитарии Euroclear в Бельгии. Площадка неоднократно выступала против экспроприации этих средств.

Ранее в ЕК опровергли конфискацию активов России в рамках выдачи кредита Киеву.