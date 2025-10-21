В ЕК опровергли конфискацию активов России в рамках выдачи кредита Киеву

ЕК: выдача кредита Украине из активов России не предполагает их конфискацию

Инициатива Еврокомиссии (ЕК) по выдаче Украине кредита из замороженных российских суверенных активов не предполагает их конфискацию. Об этом сообщил европейский комиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис в ходе сессии Европарламента в Страсбурге, передает РИА Новости.

«Это предложение не содержит конфискацию российских активов», — сказал он.

Напомним, ЕС намерен предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €140 млрд за счет замороженных российских активов, хранящихся в финансовом агентстве Euroclear. Кредит будет предоставлен на условии, что Россия использует замороженные активы для покрытия так называемых «военных репараций» после окончания конфликта.

8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ очень жестко ответит ЕС на передачу российских замороженных активов Украине. По ее словам, еврочиновники предпринимают попытки «бесцеремонно прикарманить российские средства — чем больше, они считают, тем будет им, как они полагают, лучше».

Ранее две страны заявили о готовности к участию в инициативе ЕС по российским активам