В ЕК опровергли конфискацию активов России в рамках выдачи кредита Киеву

Инициатива Еврокомиссии (ЕК) по выдаче Украине кредита из замороженных российских суверенных активов не предполагает их конфискацию. Об этом сообщил европейский комиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис в ходе сессии Европарламента в Страсбурге, передает РИА Новости.
«Это предложение не содержит конфискацию российских активов», — сказал он.
Напомним, ЕС намерен предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €140 млрд за счет замороженных российских активов, хранящихся в финансовом агентстве Euroclear. Кредит будет предоставлен на условии, что Россия использует замороженные активы для покрытия так называемых «военных репараций» после окончания конфликта.
8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ очень жестко ответит ЕС на передачу российских замороженных активов Украине. По ее словам, еврочиновники предпринимают попытки «бесцеремонно прикарманить российские средства — чем больше, они считают, тем будет им, как они полагают, лучше».
