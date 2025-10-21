На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЕК опровергли конфискацию активов России в рамках выдачи кредита Киеву

ЕК: выдача кредита Украине из активов России не предполагает их конфискацию
true
true
true
close
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Инициатива Еврокомиссии (ЕК) по выдаче Украине кредита из замороженных российских суверенных активов не предполагает их конфискацию. Об этом сообщил европейский комиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис в ходе сессии Европарламента в Страсбурге, передает РИА Новости.

«Это предложение не содержит конфискацию российских активов», — сказал он.

Напомним, ЕС намерен предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €140 млрд за счет замороженных российских активов, хранящихся в финансовом агентстве Euroclear. Кредит будет предоставлен на условии, что Россия использует замороженные активы для покрытия так называемых «военных репараций» после окончания конфликта.

8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ очень жестко ответит ЕС на передачу российских замороженных активов Украине. По ее словам, еврочиновники предпринимают попытки «бесцеремонно прикарманить российские средства — чем больше, они считают, тем будет им, как они полагают, лучше».

Ранее две страны заявили о готовности к участию в инициативе ЕС по российским активам

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами