Премьер Бельгии попал в опалу из-за российских активов

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер вызвал раздражение некоторых европейских лидеров своей позицией по использованию замороженных российских активов. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники в Евросоюзе (ЕС).

По информации издания, бельгийский политик выступил против предложения канцлера Германии Фридриха Мерца о выделении Украине кредита на €140 млрд за счет средств из бельгийского депозитария Euroclear, заявив, что «этого не будет никогда». Де Вевер объяснил, что пояснил, что изъятие активов Центробанка третьей страны создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и для стран Евросоюза в целом.

Позиция Бельгии вызывала раздражение у некоторых лидеров ЕС — им не понравилось, что Бельгия в течение трех лет получала налоги от прибыли Euroclear, а сейчас хочет разделить риски. Помимо этого, Де Веверу напомнили о весьма скромном уровне военной помощи Украине со стороны Бельгии, говорится в статье FT.

10 сентября глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что Бельгия согласится на использование замороженных активов России в размере около €200 млрд при условии, что Евросоюз разделит юридические риски.

Ранее Евросоюз потребовал от Бельгии согласия на использование российских активов.