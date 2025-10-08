На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Бельгии попал в опалу из-за российских активов

FT: на премьера Бельгии Барта де Вевера давят из-за российских активов
true
true
true
close
Omar Havana/AP

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер вызвал раздражение некоторых европейских лидеров своей позицией по использованию замороженных российских активов. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники в Евросоюзе (ЕС).

По информации издания, бельгийский политик выступил против предложения канцлера Германии Фридриха Мерца о выделении Украине кредита на €140 млрд за счет средств из бельгийского депозитария Euroclear, заявив, что «этого не будет никогда». Де Вевер объяснил, что пояснил, что изъятие активов Центробанка третьей страны создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и для стран Евросоюза в целом.

Позиция Бельгии вызывала раздражение у некоторых лидеров ЕС — им не понравилось, что Бельгия в течение трех лет получала налоги от прибыли Euroclear, а сейчас хочет разделить риски. Помимо этого, Де Веверу напомнили о весьма скромном уровне военной помощи Украине со стороны Бельгии, говорится в статье FT.

10 сентября глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что Бельгия согласится на использование замороженных активов России в размере около €200 млрд при условии, что Евросоюз разделит юридические риски.

Ранее Евросоюз потребовал от Бельгии согласия на использование российских активов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами