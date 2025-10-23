СМИ сообщили о бескомпромиссной позиции Бельгии по российским активам

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер «занял бескомпромиссную позицию» и «сорвал сделку» об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом пишет Politico.

По информации издания, позиция главы бельгийского правительства «поставила в тупик» планы, над которыми в течение месяцев работали европейские чиновники.

23 октября Де Вевер заявил, что Бельгия блокирует конфискацию замороженных активов России, если Евросоюз не разделит риски. По его словам, в случае использования российских средств странам ЕС надо готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах.

Политик также напомнил, что «даже во время Второй мировой войны к замороженным активам никто не прикасался».

Большая часть замороженных в Европе российских активов — чуть более €200 млрд — заблокирована в депозитарии Euroclear в Бельгии. Площадка неоднократно выступала против экспроприации этих средств.

Ранее в Испании поддержали использование активов России для финансирования Украины.