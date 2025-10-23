На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Литвы обвинил Россию в новом нарушении воздушного пространства страны

Президент Науседа: самолеты ВС России нарушили воздушное пространство Литвы
Global Look Press

Российские военные самолеты якобы вечером 23 октября нарушили воздушное пространство Литвы. Об этом в соцсети X заявил президент страны Гитанас Науседа.

«Этим вечером российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Литвы. Это вопиющее нарушение международного права и территориальной целостности Литвы. Это еще раз подтверждает важность усиления готовности европейской системы противовоздушной обороны», — написал он.

По словам президента, Литвы вызовет представителей России, чтобы «выразить протест против безрассудного и опасного поведения».

До этого генсек НАТО сообщал, что государства альянса будут перехватывать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов, но прибегнут к их уничтожению только в случае прямой угрозы.

1 октября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности республики и стран — членов НАТО сбивать иностранные военные самолеты, нарушившие их воздушное пространство. В то же время он отметил, что «каждое решение принимается командирами и пилотами после рассмотрения конкретной ситуации».

Ранее в Кремле раскритиковали НАТО из-за заявлений о возможности сбивать российские самолеты.

СВО: последние новости
