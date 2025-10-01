Польша заявила о готовности сбивать нарушившие границу военные самолеты

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности Варшавы и стран НАТО сбивать нарушившие воздушное пространство страны военные самолеты. Его слова приводит телеканал TVN24.

По его словам, «НАТО готово сбивать» самолеты, однако «каждое решение принимается командирами и пилотами после рассмотрения конкретной ситуации».

Косиняк-Камыш подчеркнул, что у командиров есть право принимать решения, которые будут «защищать Польшу». Военным дан «зеленый свет» в отношении самолетов, как в случае с беспилотниками, указал министр.

«Есть общая позиция: реагировать, сдерживать и принимать смелые решения. Именно к этому нас обязывает главное командование НАТО», - сказал Косиняк-Камыш.

29 сентября бывший командующий силами НАТО в Европе, адмирал Джеймс Ставридис, призвал альянс к более решительным действиям против российской авиации. Он уверен, что НАТО следует сбивать беспилотники и самолеты, нарушающие воздушное пространство стран блока, а в дальнейшем рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной.

Ранее глава МИД ФРГ предостерег НАТО от чрезмерной реакции на инциденты с БПЛА.