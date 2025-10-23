Генсек НАТО рассказал, в каком случае государства альянса будут сбивать самолеты России

Рютте: НАТО будет готов сбивать самолеты России только в случае угрозы

Государства НАТО будут перехватывать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов, но прибегнет к их уничтожению только в случае прямой угрозы. Об этом в интервью Fox News рассказал генсек блока Марк Рютте.

По его словам, после перехвата российские самолеты будут аккуратно выведены за пределы воздушного пространства альянса.

17 октября лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что если он станет следующим премьер-министром Великобритании, то Соединенное Королевство будет сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО.

1 октября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности республики и стран — членов НАТО сбивать иностранные военные самолеты, нарушившие их воздушное пространство. В то же время он отметил, что «каждое решение принимается командирами и пилотами после рассмотрения конкретной ситуации».

Ранее в Кремле раскритиковали НАТО из-за заявлений о возможности сбивать российские самолеты.