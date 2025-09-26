В Кремле раскритиковали НАТО из-за заявлений о возможности сбивать самолеты РФ

Высказывания представителей НАТО о возможности сбивать российские самолеты, если они зайдут в воздушное пространство стран — членов военного блока, являются безрассудными и безответственными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, запись интервью с которым в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Представитель Кремля сравнил звучащие в Североатлантическом альянсе заявления с «самовозбуждающимся механизмом». По его словам, политики на Западе сами «вкидывает вопросы» и затем делают по ним безответственные заявления.

«Заявления о том, что нужно сбивать российские самолеты, по меньшей мере безрассудны», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что подобные высказывания представляют опасность из-за их возможных последствий.

По данным Bloomberg, европейские послы на встрече в Москве заявили о готовности их стран ликвидировать российские самолеты, если те войдут в воздушное пространство государств — членов НАТО. О том, что Североатлантический альянс имеет право сбивать истребители и дроны РФ, до этого сообщил президент США Дональд Трамп. Его позицию поддержал генеральный секретарь военного блока Марк Рютте. При этом телеканал CNN рассказал, что на Западе пока отсутствует единство мнений по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РФ предупредили, что симметрично ответят на попытки НАТО сбивать российские самолеты.