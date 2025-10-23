Путину показали архивные карты Новороссии времен Российской империи

Президенту РФ Владимиру Путину на выставке в рамках съезда Русского географического общества (РГО) продемонстрировали архивные карты Новороссии, созданные во времена Российской империи. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин осмотрел выставку проектов РГО, которая содержит архивные документы, карты, фотографии и экспонаты, найденные во время экспедиций.

В настоящее время Русское географическое общество реализует проект «100 достоверных фактов о Новороссии». Главе государства показали карты Российской империи из архивов общества, в том числе с Таврией и Новороссийской губернией.

До этого Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии.

Президент объяснил, что 2027 год выпадает на двухсотлетний юбилей российского ученого Петра Семенова-Тян-Шанского. В этом же году исполнится 200 лет со дня рождения первого председателя РГО великого князя Константина и 330 лет с момента открытия русскими первопроходцами Камчатки.

Кроме того, российский лидер заявил, что музей географии должен быть создан в России в обязательном порядке.

Ранее Шойгу переизбрали председателем РГО.