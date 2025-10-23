На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путину показали архивные карты Новороссии времен Российской империи

Путину на выставке РГО показали архивные карты Новороссии
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президенту РФ Владимиру Путину на выставке в рамках съезда Русского географического общества (РГО) продемонстрировали архивные карты Новороссии, созданные во времена Российской империи. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин осмотрел выставку проектов РГО, которая содержит архивные документы, карты, фотографии и экспонаты, найденные во время экспедиций.

В настоящее время Русское географическое общество реализует проект «100 достоверных фактов о Новороссии». Главе государства показали карты Российской империи из архивов общества, в том числе с Таврией и Новороссийской губернией.

До этого Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии.

Президент объяснил, что 2027 год выпадает на двухсотлетний юбилей российского ученого Петра Семенова-Тян-Шанского. В этом же году исполнится 200 лет со дня рождения первого председателя РГО великого князя Константина и 330 лет с момента открытия русскими первопроходцами Камчатки.

Кроме того, российский лидер заявил, что музей географии должен быть создан в России в обязательном порядке.

Ранее Шойгу переизбрали председателем РГО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами