Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии

Путин выступил с предложением объявить 2027 год в РФ Годом географии

Правительство должно проработать возможность объявления 2027 года в России Годом географии. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на съезде Русского географического общества (РГО), передает ТАСС.

«С учетом вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки прошу правительство проработать возможность объявления 2027 года Годом географии», — сказал глава государства.

В августе Владимир Путин в видеообращении поздравил ученых, волонтеров, исследователей, путешественников, краеведов, этнографов и поисковиков с 180-летием Русского географического общества. Президент России отметил огромный вклад организации в развитие и укрепление российского государства. Благодаря экспедициям и исследованиям РГО были получены уникальные знания о Евразии, Тихоокеанском регионе, Арктике и Антарктике.

