Путин поручил создать в России музей географии

Путин: музей географии должен быть создан в России в обязательном порядке

Музей географии должен быть создан в России в обязательном порядке. Об этом в ходе заседания XVII съезда Русского географического общества (РГО) заявил президент РФ Владимир Путин, прямую трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

«Профильных географических музеев в мире единицы. Но наш музей в обязательном порядке должен быть создан в России», — заявил он.

Президент добавил, что главным событием года может стать не только закрепление новых карт РФ. При этом музей географии будет иметь прикладное значение.

Глава государства добавил, что вопрос географии важен для страны с политической точки зрения.

Во время заседания российский лидер предложил объявить 2027 год в России Годом географии.

Путин объяснил, что 2027 год выпадает на двухсотлетний юбилей российского ученого Петра Семенова-Тян-Шанского. В этом же году исполнится 200 лет со дня рождения первого председателя РГО великого князя Константина и 330 лет с момента открытия русскими первопроходцами Камчатки.

Ранее Шойгу сделал заявление о границах.