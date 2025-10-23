Путин заявил, что Россия создаст суверенный ИИ с учетом своей культуры

Путин: Россия создаст суверенные модели ИИ, только опираясь на свою культуру

Россия сможет создать суверенные модели искусственного интеллекта (ИИ), но только опираясь на мировоззрение, традиционные ценности и культуру. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Русского географического общества, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Только опираясь на нашу культуру, историю, языковое богатство, традиции и традиционные ценности, мы сможем создать именно суверенные модели искусственного интеллекта, а не копировать чужие решения», — сказал он.

Глава государства отметил, что копирование чужого приводит к «технологической и мировоззренческой зависимости».

До этого Путин заявил, что в России внедряются передовые методы обеспечения кибербезопасности. Он подчеркнул, что стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, в том числе искусственного интеллекта, сопряжено с серьезными рисками, а не только с новыми возможностями.

