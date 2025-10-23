Путин рассказал о передовых методах кибербезопасности в России

В России внедряются передовые методы обеспечения кибербезопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства направил приветствие участникам международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов». Путин отметил, что стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, в том числе искусственного интеллекта, сопряжено с серьезными рисками, а не только с новыми возможностями.

«Последовательно реализуется комплекс мер по защите цифровых прав граждан, осуществляется системная работа по совершенствованию законодательных норм, регулирующих сбор, передачу, обработку и хранение персональных данных, внедряются передовые методы обеспечения кибербезопасности», — сказал президент.

До этого Путин ознакомился с работой системы биометрической оплаты Сбера во время встречи с главой банка Германом Грефом. Греф пояснил, что технология стала ответом на ограничения зарубежных платежных сервисов, отметив, что оплата лицом упрощает расчеты, повышая скорость и безопасность транзакций.

