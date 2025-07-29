В Госдуме рассказали, можно ли ставить иконку или портрет Путина на рабочем месте

Некоторые компании могут запрещать россиянам размещать на рабочем месте иконы и другую религиозную атрибутику, однако конституционно это разрешено. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов.

«Статья 28 Конституции гарантирует свободу вероисповедания всем гражданам России, то есть они могут свободно верить, распространять свои религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними. Конституция не запрещает иметь иконы и другую религиозную символику на рабочем месте. Но действительно это зависит и от корпоративной культуры – некоторые компании могут это запрещать. И когда речь идет о людях, которые работают постоянно с клиентами, например, в банках, какие-то организации такие правила устанавливают», — сказал он.

Депутат уточнил, что обычно в рабочих кабинетах госслужащих висят портреты Владимира Путина и глав соответствующих ведомств, но некоторые россияне оборудуют религиозный «уголочек для своих нужд».

«Что касается госслужащих – у нас религия отделена от государства. Но просто обычно – я много видел кабинетов разных людей – над креслом висят портреты лидеров государства – Владимира Владимировича Путина — и по ведомствам того человека, который возглавляет ведомство. Многие у себя в кабинетах иконы и прочую религиозную атрибутику размещают, но для себя в уголке, чтобы иметь возможность при случае помолиться. То есть не на показ – вот, смотрите все, а так вот, видно, что человек верует и для своих нужд он оборудовал какой-то уголочек для отправления своих духовных надобностей», — добавил он.

Леонов отметил, что официального запрета на религиозную атрибутику на работе нет, но многое зависит от «чувства такта» и должности сотрудника.

«Запретов официальных, конечно, нигде нет, но это зависит от чувства такта, корпоративной культуры и того, насколько человек [верует], какую роль выполняет. Я, например, видел кабинет одного руководителя крупной компании, который фактически превращен в церковь. Он руководитель, он владелец, имеет право, он глубоко верующий человек – тоже заслуживает уважения», — заключил он.

До этого стало известно, что в США Белый дом разрешил госслужащим размещать Библию и иконы на рабочем месте. Согласно постановлению, американские госслужащие могут свободно говорить о своих религиозных убеждениях.

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