Европейская экономика столкнется со сложностями и убытками из-за новых санкций США и Европы против РФ. Об этом сообщает польская газета Mysl Polska.

«Если вы отказываетесь от крупнейших месторождений и максимально дешевых поставок энергоресурсов, если вы губите собственную промышленность», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что теперь страны ЕС станут платить «огромные суммы за энергоносители».

23 октября Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Под ограничения в том числе попали нефтеперерабатывающие компании в третьих странах, в основном китайские и индийские фирмы, которые сотрудничают с РФ в области нефтепереработки и торговли энергоносителями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Тогда же американский президент Дональд Трамп объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности.

Ранее Китай выступил против санкций США.