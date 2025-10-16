Китай против того, чтобы США использовали его в качестве предлога для санкций

Китай выступает против того, чтобы США использовали Пекин в качестве предлога для незаконных односторонних санкций. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что «Китай решительно выступает против злоупотребления незаконными односторонними санкциями и экстерриториальной юрисдикцией в отношении КНР».

До этого президент США Дональд Трамп в письме к странам — членам НАТО предложил ввести пошлины в размере от 50 до 100% на товары, импортируемые из Китая. По его словам, эта мера поможет прекратить военный конфликт на Украине. Трамп подчеркнул, что после прекращения огня пошлины в отношении Китая будут отменены.

Китай выступил против введения ограничительных мер в торгово-экономической сфере. В министерстве коммерции КНР отметили, что введение пошлин США против Китая за закупку нефти из РФ может нанести серьезный удар по глобальной торговле.

