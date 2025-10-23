Матвиенко рассказала о превращении семейной ипотеки в столичную

Матвиенко: семьи должны улучшать жилищные условия у себя в регионе

Семейная ипотека превращается в «столичную ипотеку», нужно, чтобы семьи улучшали жилищные условия у себя в регионе. Об этом в ходе заседания сообщила председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко.

«Семейная ипотека сегодня превращается в «столичную ипотеку», потому что более половины вот этих льготных кредитов, предназначенных для повышения рождаемости, приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области», — заявила она.

По словам Матвиенко, нужно создать условия, чтобы семьи с детьми могли повышать качество жизни в районе, где они фактически проживают.

Председатель Совфеда призвала переориентировать программу материнского капитала на поддержку многодетности, на рождение третьего и последующих детей.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что молодежь не должна выбирать между родительством, учебой или карьерой. Российский лидер отметил, что сегодня молодые люди не только в России зачастую откладывают рождение ребенка, полагая, что нужно сосредоточиться на других целях, а потом оказывается, что «лучшее время безвозвратно упущено для семьи».

Ранее Путин заявил, что все больше россиян хотят много детей.